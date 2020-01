Bispo de Lamego lança “um livro para dialogar e para discutir”

Foi em 1987 que D. António Couto escreveu o seu primeiro livro. Chamava-se - chama-se - “Até um dia” e, desde esse dia até hoje, já lá vão mais de duas dezenas de obras publicadas.

A mais recente intitula-se “Daqui desta planura: leitura do tempo em que vamos” e, de acordo com o autor, "é uma forte reflexão, é uma reflexão sobre esta sociedade, sobre este tempo, sobre este mundo, sobre o Ocidente e as operações que se têm realizado".

D. António acredita que o seu livro "mostra as vísceras deste tempo, que vai bater em coisas muito modernas, como a eutanásia, [faz] uma análise que vai permitir ler com mais profundidade algumas situações”.

O bispo de Lamego, 67 anos, há oito à frente da diocese, sublinha que este livro, que demorou uma dúzia de anos a ser concluído, não é uma obra autobiográfica.

“Este livro levou, realmente, muito tempo a escrever, mas não tem nada de autobiográfico, é um livro de reflexão, de ordem teológica, bíblica, mas será mais amplo, uma vez que é a linguagem da cultura. Um livro para dialogar e para discutir”, adianta.

“Eu coloco o livro nas mãos das pessoas. Podem fazer aviões, barcos ou barquinhos, ou podem lê-lo”, ironiza, acrescentanto uma convicção: "É para ler devagarinho."

“É uma abordagem bíblica, sociológica, cultural, social, filosófica, servir-me-ei de todos os instrumentos, uma linguagem ocidental filosófica. Levei muitos rios para este livro”, remata, sorrindo.

O livro, com a chancela da Aletheia Editores, vai ser apresentado esta sexta-feira, às 20h30, no auditório do Museu Diocesano., pelo vice-reitor da Universidade Católica Portuguesa, padre José Manuel Pereira d´Almeida.