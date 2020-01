Sérgio quer vencer um Vitória de Setúbal mais forte com Velázquez

Sérgio Conceição admite que o Vitória de Setúbal está mais forte com Julio Velázquez, o que não beslica as ambições do FC Porto vencer no Estádio do Bonfim.

Os dragões venceram na primeira volta, no Dragão, por 4-0, e também na Taça de Portugal, novamente em casa, novamente por 4-0, na estreia de Velázquez. Agora com mais tempo de trabalho e em recuperação na tabela classificativa, Sérgio deixa elogios aos sadinos.

"É um jogo historicamente difícil. Hoje em dia não há jogos fáceis nas competições internas. Estamos atentos à mudança de treinador, o seu primeiro jogo foi connosco, mas agora tem mais tempo de trabalho, estão bem mais consistentes. Na organização ofensiva tem movimentos interessantes numa dinâmica que lhe permite fazer golos. Estão bem melhor, sem dúvida, mas o importante é olhar para a nossa equipa", disse, em conferência de imprensa.

Sérgio ainda não deverá contar com os lesionados Pepe, Nakajima, Aboubakar, Danilo Pereira e Zé Luís: "Gostamos de ter o plantel todo à disposição. Fazem falta, alguns dos que têm mais minutos esta época, mas não me agarro a isso. Olhamos para os atletas que podem dar o seu contributo. Faremos o melhor onze para ganhar o jogo".

Depois da derrota na Taça da Liga, por 1-0, no último minuto, Sérgio diz que psicologicamente a equipa já está recuperada, depois de ter vencido o Gil Vicente, na última jornada.

"O jogo verdadeiramente que poderíamos ter em termos emocionais era o jogo contra o Gil Vicente. Deu para ver isso na primeira parte, sinais de intranquilidade naturais. Faz parte, mas está ultrapassado", acrescenta.

O FC Porto sofre há oito jogos consecutivos, uma situação que já chamou à atenção de Conceição: "Temos olhado para isso e trabalhado. Não é justo dizer que é por faltar este ou aquele jogador, porque os que estão dão garantias para não sofrermos. É um processo coletivo".

O FC Porto visita o Estádio do Bonfim para medir forças com o Vitória de Setúbal, no sábado, às 18h00, com relato e acompanhamento ao minuto na Renascença.