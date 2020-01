Sérgio Conceição: "O treinador está sempre à disposição, estou sempre com as malas prontas"

Sérgio Conceição reforçou que as críticas que fez à falta de união no FC Porto foi um comentário sincero, e destaca que tem o lugar sempre à disposição, dependente dos resultados desportivos.

"Não há clube nenhum do mundo que consiga ganhar sem união. Do roupeiro ou tratador da relva até ao presidente. Faz parte. Blindar o balneário faz parte, gosto de trabalhar dessa forma, por natureza. Estamos muito focados no nosso trabalho diário. A partir daí, não há grande coisa a acrescentar", disse, em conferência de imprensa.

O técnico colocou o lugar à disposição após o FC Porto ter perdido a final da Taça da Liga, no último minuto, para o Sporting de Braga. Sérgio reforça as palavras.

"Trabalhar em cima de vitórias é sempre mais fácil do que depois de uma final perdida. O que disse depois desse jogo, disse de forma sincera. O treinador está sempre à disposição, estou sempre com as malas prontas. Os treinadores vivem dos resultados, não há formade virar isso", acrescenta.

Sérgio não quis revelar quem causa a desunião e explica o que disse ao plantel esta sexta-feira sobre uma possível quebra de confiança no plantel.

"Preciso é que a equipa esteja unida, é o mais importante. Os treinadores vivem de resultados e o passado pouco interessa. Nos últimos 25 troféus possíveis, o Porto ganhou dois, mas foram os dois com a minha equipa técnica e com muitos dos jogadores que ainda estão aqui no balneário. Não precisam de estar intranquilos com nada, fazemos um trabalho muito sério e ainda hoje lhes disse isso", revela.