FC Porto não deve mexer no plantel. "A única movimentação é a viagem para Lisboa"

O FC Porto não deve protagonizar qualquer movimentação no último dia do mercado de transferências. A confirmação é dada por Sérgio Conceição, em conferência de imprensa, que reagiu ao mercado com bom humor.

"A única movimentação que vamos ter é a viagem para Lisboa, espero que o autocarro ande bem. Quando chegámos a janeiro, disse que não existiam mexidas no plantel e continuo a dizer que o plantel dá-me garantias", disse.

Aboubakar, atualmente lesionado, tem sido o único jogador associado à saída