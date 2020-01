Reino Unido sai, mas relações com Portugal ficam. Santos Silva sobre o Brexit

A despedida britânica do clube europeu traz algumas preocupações aos emigrantes portugueses no Reino Unido. O chefe da diplomacia portuguesa garante que os direitos dos portugueses que já vivem no país estão assegurados e deixa palavras de tranquilidade aos britânicos em Portugal.

O importante “continuarmos atentos, com cautela, mas sem alarme”. Nesse sentido, “o Governo tem trabalhado com as empresas para tentar perceber quais a dificuldades”.

As divergências surgem no setor comercial: os “europeus querem um acordo económico com zero quotas, zero tarifas, acordo de livre-comércio e zero dumping. Os britânicos querem um acordo económico com zero quotas e zero tarifas”.

“Vamos ver. Até dezembro temos tempo para chegar a acordo”, diz o ministro.

O Brexit é formalmente concretizado nesta sexta-feira. A partir das 23h00 (em Lisboa), o Reino Unido deixa a União Europeia. O momento vai ser celebrado em território britânico com manifestações a favor e contra.

Às 22h00, Boris Johnson fala à nação – um discurso já gravado no qual o primeiro-ministro britânico vai falar em oportunidade única para o país desenvolver todo o seu potencial.

"O nosso trabalho como governo – o meu trabalho – é unir este país e levar-nos em frente", vai afirmar, segundo um excerto divulgado pelo gabinete do primeiro-ministro.