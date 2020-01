Portugal e Reino Unido têm laços "muito fortes" e Costa quer manter

O embaixador do Reino Unido em Lisboa mostra-se otimista quanto ao futuro do país e, sobretudo, quanto à relação com Portugal.

“É verdade que temos a mais antiga aliança do mundo, que remonta ao século XIV. Os laços entre os nossos dois países são muito fortes, são históricos e tenho a certeza de que vamos poder manter e até intensificar a nossa parceria no futuro”, afirma Chris Saints nesta sexta-feira, dia em que se formaliza o Brexit.

Em direto no programa As Três da Manhã, o diplomata reforçou que, apesar da incerteza dos últimos tempos, as “fortes relações comerciais e económicas” entre os dois países “têm crescido”.

Chris Saints realça ainda que a comunidade portuguesa no Reino Unido “dá um contributo enorme para a nossa sociedade e economia” e garante que “os portugueses serão sempre muito bem-vindos ao Reino Unido”.