CDS mantém confiança em Abel Matos Santos após polémica com comunidade judaica

Sobre as suas “afirmações antigas”, o CDS afirma que algumas têm “mais de dez anos” e foram agora “repristinadas apenas com o firme propósito de prejudicar todo o CDS”.

Os centristas referem que Abel Matos Santos fundou uma tendência interna, cuja carta de princípios reconhece “os princípios gerais do Estado de Direito: o primado da Lei, o respeito pela dignidade da pessoa humana e a garantia dos seus direitos fundamentais, a liberdade e o pluralismo, a limitação e separação de poderes, o Governo fundado no consentimento e a igualdade perante a Lei”.

“Repudiamos, pois com veemência, qualquer afirmação passada, presente ou futura que se afaste desta matriz e mantemo-nos firmes no caminho que iniciámos ainda antes de terminar o nosso último congresso”, sublinha a comissão executiva.

A comissão executiva do CDS-PP mantém a confiança no dirigente Abel Matos Santos, que esta semana foi notícia por declarações em que chamou “agiota de judeus” a Aristides de Sousa Mendes, elogiou a PIDE e Salazar.

“A direção do CDS regista a mensagem cristalina que dirigiu hoje pessoalmente à Comunidade Israelita de Lisboa, na qual reafirma o seu empenho em honrar a história do povo judeu e a memória dolorosa do Holocausto. De resto, sempre o CDS defendeu, desde a sua fundação em 1974, o Estado de Israel, os direitos do povo judeu e a paz justa no Médio Oriente”, refere o comunicado.

O partido de Francisco Rodrigues dos Santos quer ultrapassar este caso a envolver Abel Matos Santos, que nos últimos anos tem desempenhado vários cargos internos a nível local e a nível nacional, e que é autarca em Lisboa.

“É tempo de seguir em frente e de não permitir que os equívocos e mal-entendidos do passado nos comprometam o futuro”, sublinha a direção do CDS.