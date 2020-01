"Valeu a pena". Seis mil protestaram contra proposta de aumento de 0,3% na função pública

Cerca de seis mil funcionários públicos manifestaram-se esta sexta-feira, em Lisboa, por melhores salários. O secretário-geral da CGTP diz que “valeu a pena”, porque o Governo aceitou voltar à mesa das negociações.



A manifestação partiu do Marquês de Pombal pelas 15h10 e chegou às 16h20 a São Bento, junto da residência oficial do primeiro ministro, António Costa, e, segundo as estimativas da polícia, estão entre seis a sete mil pessoas no protesto.

Em declarações à Renascença, Arménio Carlos, secretário-geral da CGTP, diz que continua “extremamente motivado, porque a luta vale a pena”.

“Às vezes, não se consegue resolver logo no imediato, mas a curto-médio prazo atingimos os nossos objetivos. A manifestação de hoje prova outra coisa: estamos a fazer uma greve e uma grande manifestação, em Lisboa, no preciso dia em que, esta manhã, o Governo, que já tinha encerrado as negociações com a Administração Pública, acabou por reconhecer que vai ter que as reabrir para promover uma atualização do salário que, anteriormente, dizia que não podia fazer. Já valeu a pena, mas não chega. É preciso conhecer o valor”, afirma Arménio Carlos.