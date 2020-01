Rui Moreira defende aposta no arrendamento e construção de prédios mais altos

São poucas e, geralmente, muito caras, inacessíveis a muitas bolsas. Encontrar uma casa com uma renda ou prestação acessível num grande centro urbano é uma missão quase impossível. A pressão do turismo agrava mais a situação nos centros históricos de cidades como Lisboa ou Porto. Muitos foram os habitantes obrigados a abandonar as casas e por outro lado, os jovens, em geral, não as conseguem pagar.

Como é que se lida com o aumento do turismo nas cidades europeias e como é que se garante a todos os seus habitantes habitação decente a preços acessíveis? Estas foram alguns dos pontos em discussão no debate dos presidentes de Câmara que decorreu esta manhã no ForumCITIES2020, da União Europeia, no Porto.

O anfitrião, Rui Moreira, defendeu a “densificação”. Ou seja, que se comece a pensar, cada vez mais, em construir em altura, libertando espaço e criando maior número de fogos que, assim, se poderiam tornar mais acessíveis.

A falta de habitação foi um dos grandes problemas assumidos por vários presidentes de autarquias que participaram no debate. O problema verifica-se, sobretudo, nas grandes cidades, onde o turismo tem um peso considerável, como Barcelona, Madrid ou Sevilha. Ou o Porto.

Na Finlândia, é um problema de cultura: subsiste uma certa tradição das pessoas terem a sua própria casa e de a manterem durante uma vida, impedindo ou dificultando a mobilidade geográfica, um pouco à semelhança do que ainda acontece também em Portugal. As casas antigas podem ser mais baratas, mas as novas têm preços incomportáveis para os jovens que querem sair de casa dos pais e constituir família. A aposta tem sido na mudança cultural, na tentativa de serem lançadas no mercado casas para arrendar e a preços mais acessíveis. Nalguns casos, as rendas são subsidiadas, noutros, são os próprios cidadãos que recebem apoios sociais.

As cidades espanholas estão a reagir de forma diferenciada. Por exemplo, na capital, Madrid, terminou a interdição à construção de novos edifícios de habitação, que datava dos anos 80, revelou a vice-presidente da autarquia. Sem aumento do número de fogos disponíveis e com uma procura cada vez maior, a retoma da construção dá às pessoas a possibilidade de mais facilmente encontrarem a casa que precisam e de preferência, sem gastarem mais de metade do salário”, revelou Begoña Sanchez.