Informador “Fechaduras” diz que não participou no assalto de Tancos

O alegado informador da Polícia Judiciária (PJ) que se arrependeu de participar no assalto de Tancos negou, esta sexta-feira, em tribunal, ter participado no furto.

Em resposta a questões dos advogados e do juiz Carlos Alexandre, Paulo Lemos, conhecido como “Fechaduras”, disse que tinha sido convidado a participar no assalto, mas que se recusou a fazê-lo.

A Renascença apurou que, na sessão desta manhã da fase de instrução do caso de Tancos, Paulo Lemos apenas admitiu que almoçou com João Paulino e com Fernando Guimarães, conhecido como "Nando" e que é seu companheiro de casa.

Nesse almoço, disse, Paulino convidou-o a participar no furto, mas não aceitou.