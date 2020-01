Hospitalização domiciliária já é um sucesso em Bragança

A Unidade de Hospitalização Domiciliária (UHD) da Unidade Local de Saúde do Nordeste já tratou, nas suas residências, 45 doentes, que optaram pela recuperação no domicílio em vez do convencional internamento hospitalar.

O modelo de prestação de cuidados de saúde no seio familiar foi implementado no distrito de Bragança em julho do ano passado e em cerca de seis meses apresenta uma taxa de aceitação por parte dos doentes na ordem dos 90%.

“A taxa de sucesso ao nível dos tratamentos é atestada pelos resultados obtidos por esta Unidade que, até à data, não registou nenhum reinternamento de doentes acompanhados no domicílio e não tem casos de readmissão no hospital às 72 horas ou de idas ao Serviço de Urgência de forma não programada. E também não há registo de mortes de doentes em recuperação no domicílio”, refere em comunicado a ULS do Nordeste.

A unidade de saúde refere que a alternativa ao internamento convencional “permite uma recuperação mais rápida do doente no seio familiar, contribuindo assim para a redução de infeções e de complicações associadas ao meio hospitalar”, explicando que “a demora média de internamento do total de doentes tratados até ao momento, por esta unidade, ronda os oito dias”.

A UHD da ULS do Nordeste tem, atualmente, capacidade para cinco camas de internamento no domicílio, na cidade de Bragança, estando previsto, de futuro, o aumento do número de camas e o alargamento da área de influência da valência hospitalar.