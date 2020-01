Homem a caminho do Hospital São João no Porto com suspeitas de coronavírus

Um homem está a caminho do Centro Hospitalar Universitário de São João, no Porto, com suspeitas de poder estar infetado com o coronavírus, apurou a Renascença junto de fonte do Serviço Nacional de Saúde (SNS).



A Direção-Geral da Saúde (DGS) já confirmou, em comunicado, que este caso suspeito está a ser avaliado.

"Este doente regressou da China no dia 22 de janeiro, onde teve contacto com um cidadão com provável infeção pelo 2019-nCoV, e está a ser encaminhado para o Centro Hospitalar Universitário de S. João no Porto, Hospital de Referência para estas situações", adianta a DGS.

As autoridades de saúde prometem atualizar a informação assim que forem conhecidos os resultados das análises laboratoriais deste que é o segundo caso suspeito em Portugal.

De acordo com a RTP, o paciente é um empresário de Felgueiras que esteve recentemente na China, numa cidade próxima de Wuhan, o epicentro do coronavírus.

Portugal já tinha registado um caso suspeito no fim de semana passado, em Lisboa, mas os resultados deram negativo.