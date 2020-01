Greve geral. Centenas de serviços encerrados contra "proposta insultuosa do Governo"

Centenas de serviços públicos estão encerrados nesta sexta-feira devido à greve dos trabalhadores da função pública, que estão em protesto contra "propostas insultuosas do Governo" como o aumento salarial de 0,3%, lembra a Frente Comum dos Sindicatos.

"Os serviços de saúde estão nos mínimos", afirmou hoje a coordenadora da Frente Comum de Sindicatos da Administração Pública, da CGTP, Ana Avoila, assegurando já ter conhecimento de "centenas e centenas de serviços fechados".

Entre os principais motivos para o protesto está a proposta "insultuosa como a que o Governo fez de aumentos de 0,3% aos trabalhadores da Administração Pública", recordou a sindicalista durante a conferência de imprensa realizada nesta sexta-feira de manhã em frente ao Liceu Passos Manuel, em Lisboa.

Para a representante dos trabalhadores "não há argumentos para o Governo fazer o que fez durante o período da 'Troika'" porque agora "há dinheiro" e margem para avançar com aumentos salariais.

"Margem para aumentos há, não acreditamos é que o Governo tenha vontade de fazer os aumentos necessários para os trabalhadores da Administração Pública", disse Ana Avoila, referindo que os trabalhadores tiveram os salários congelados durante 10 anos e agora pedem um aumento de 90 euros que "não cobre os 133 euros necessários para repor o que perderam desde 2009".

Ao longo da manhã, a Renascença avaliou os efeitos da paralisação em vários serviços de Lisboa e Porto.

Na capital, está condicionado o serviço no Hospital de Santa Maria, com ausência de muitos funcionários administrativos e alguns médicos. As consultas de pneumologia não estão a funcionar.

Quanto à recolha do lixo, ficaram por fazer 60 rotas de recolha (das cerca de 120 previstas) a partir do centro dos Olivais e, dos 80 funcionários deste centro, 35 fizeram greve.

Nas escolas, o panorama é deserto. Várias escolas estão fechadas, como, por exemplo a secundária Maria Amália, a secundária Luísa de Gusmão e a Passos Manuel. A meio gás, estão a António Arroio e a Gil Vicente, que abriram portas por ter funcionários em número suficiente, mas os professores faltaram.