Garcia de Orta. Ministério vai avançar com contratação direta de cinco pediatras

“O concurso ficou deserto como nós de alguma maneira receávamos e o concurso também, ele próprio, permitia uma coisa positiva, que é - e hoje fomos informados disso - a contratação direta de médicos”, disse Luísa Ramos, acrescentando que, segundo as informações que foram transmitidas aos representantes das comissões de utentes de Almada e do Seixal presentes na reunião, neste momento já se estará “a entrar numa negociação para a contratação direta”.

O Ministério da Saúde vai avançar com a contratação direta de cinco pediatras para o Hospital Garcia de Orta, em Almada, podendo a reabertura da urgência pediátrica no período noturno vir a ser feita “por fases”, segundo os utentes.

Ainda de acordo com a porta-voz da Comissão de Utentes da Saúde de Almada, “em função do ritmo dessa contratação direta”, poderá “haver a hipótese” de reabrir a urgência pediátrica do Garcia de Orta.

“É uma coisa a estudar ainda, não há compromisso, mas admitem a reabertura por fases”, salientou, explicando que essa reabertura por fases está relacionada com o facto de os cinco pediatras poderem não ser contratados ao mesmo tempo.

Desde novembro que a urgência pediátrica deste hospital do distrito de Setúbal tem encerrado diariamente no período noturno, entre as 20h00 e as 8h00, devido à falta de especialistas para assegurar a escala. No entanto, a falta de pediatras já afeta o hospital há mais de um ano, quando saíram 13 profissionais.

No final de novembro, a ministra da Saúde anunciou que dois médicos recém-especialistas em pediatria aceitaram trabalhar para o Garcia de Orta. Paralelamente, foi aberto o concurso para mais cinco vagas.