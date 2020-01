Das escolas à saúde. Vai ser a sexta-feira de (quase) todas as greves

Sindicalista

31 jan, 2020 Aqui 09:00

Como se o governo se importasse com uma gritaria de rua, feita sempre pelos mesmos. As mesmas taticas de sempre e que há muito deixaram de resultar. Fazer greve 1 dia, é dar mais algumas dezenas de milhões de Euros ao Centeno. para ele apresentar bons numeros em Bruxelas e mandar mais dinheiro para a Banca. Ainda se os sindicatos do regime dissessem " compareçam nos locais de trabalho, mas não trabalhem. aí são obrigados a pagar o salário" . Mas não. E nem sequer falam em pagar eles o dia. Precisamos urgentemente ou de sindicatos novos e lutadores, além duma grande vassourada nos sindicatos do regime com dirigentes que se eternizam nos cargos e que já não têm soluções.