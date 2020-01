Aeroporto de Lisboa. Apreendidos diamantes no valor de 77 mil euros

A Autoridade Tributária e Aduaneira apreendeu 45 gramas de diamantes em bruto durante uma operação de controlo de bagagens de passageiros de um voo proveniente do Brasil e com destino a Bruxelas, com escala em Lisboa.

Os diamantes, que foram avaliados em mais de 77 mil euros, eram transportados por uma passageira procedente de Belém do Pará, sem que esta tivesse apresentado o certificado legalmente exigido.

A operação foi conduzida através da Alfândega do Aeroporto de Lisboa, no âmbito das ações de controlo a bagagens dos viajantes.

Segundo o comunicado oficial, para que o transporte pudesse ocorrer, seria necessário que as pedras tivessem sido sujeitas ao Sistema de Certificação do Processo de Kimberley (SCPK). A legislação em vigor prevê uma série de critérios para a certificação de agentes económicos e do respetivo licenciamento, para combater o tráfico ilícito de diamantes.

“Considerando que a viajante não apresentou o Certificado PK, devidamente emitido e validado por autoridade competente, como prova de que a remessa de diamantes em bruto satisfazia os requisitos do SCPK, os diamantes foram apreendidos e a conduta da viajante considerada como passível de crime de contrabando”, pode ler-se no mesmo texto.

A passageira foi constituída arguida e foi levada para apresentação ao Ministério Público.