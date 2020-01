Coronavírus. Voo que iria repatriar europeus da China ainda não saiu de Paris

O avião da companhia aérea Hi Fly fretado por França para ir buscar cidadãos portugueses e outros europeus a Wuhan, ainda não partiu de Paris. O atraso previsto é de 20 horas.

Dois portugueses em Whuan confirmaram à Renascença que a saída da China foi adiada e que a comunidade está a ser acompanhada por dois elementos da embaixada portuguesa de Pequim, que se deslocaram até lá.

Os diplomatas informaram os 17 cidadãos que o voo de regresso à Europa já não iria acontecer esta sexta-feira à tarde, como previsto. Já a reunião na embaixada francesa, marcada para às 18h00 (10h00 em Portugal) desta sexta-feira foi cancelada.

Os membros da embaixada portuguesa de Pequim estão a visitar todos os portugueses, que estão aconselhados a permanecer em casa, para entregar bens essenciais, como máscaras e água e perceber outras eventuais necessidades.

De acordo com um português, a comunidade portuguesa está tranquila e confiante que “amanhã será o grande dia” em que vão abandonar a cidade.

O Airbus A380, o maior avião comercial do mundo, que partiu na quinta-feira do aeroporto de Beja, está preparado para descolar já com pessoal médico francês a bordo, mas ainda não terá recebido a autorização final por parte do governo chinês.

O voo ainda vai fazer escala em Hánoi, no Vietname, para trocar de tripulação.

Segundo o comandante da Hi Fly deverão ser repatriadas 350 pessoas, incluindo cidadãos portugueses.