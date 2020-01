As autoridades de saúde da província de Hubei, na China, anunciaram esta sexta-feira mais 45 mortos devido ao surto de coronavírus. O número de vítimas mortais sobe para 249 em todo país.

A comissão de saúde de Hubei, o epicentro do surto, regista até agora 7.153, uma subida de 1.347 casos em comparação com o balaço feito no dia anterior.