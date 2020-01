Brexit. "Mantenham a porta aberta para quando o Reino Unido se der conta deste erro"

A ecologista britânica Ellie Chowns foi eleita pela primeira vez para o Parlamento Europeu em maio passado, mas despede-se esta semana da instituição e da União Europeia. Em entrevista à Renascença, considera o dia de hoje, sexta-feira de Brexit, "muito triste" e acusa os partidários da saída de utilizarem a Europa como "bode expiatório" para os problemas do país. Aos portugueses e restantes europeus que permanecem na UE, pede que "mantenham a luz acesa" na esperança de um regresso e "a porta aberta ao Reino Unido, quando o nosso país eventualmente se der conta deste caminho errado". O que significa para si este 31 de janeiro de 2020? Penso que o dia do Brexit é muito triste para o meu país, é o dia em que viramos as costas à União Europeia, que tem sido uma força tão positiva para a paz, prosperidade e sustentabilidade em todos os nossos países. É um dia que lamento mesmo muito. O Reino Unido continua muito dividido sobre o Brexit? Sim, muito dividido, cada vez mais, por causa do Brexit. É como uma loucura. A Europa representa apenas 1% do Orçamento do Governo mas tem ocupado 99,9% do debate político nos últimos anos.

Na minha opinião, a Europa tem sido o bode expiatório das nossas forças políticas nacionais, os conservadores e os Brexiteers [defensores do Brexit], que a utilizam como uma desculpa conveniente para distrair as atenções dos problemas que temos hoje, internamente no nosso sistema político, e à forma como partilhamos os recursos no nosso país. Nunca defendi que a União Europeia é perfeita. Os Verdes fazem campanha há décadas para reformar a União Europeia, para dar mais poderes ao Parlamento Europeu, para reforçar a transparência e combater a corrupção, e tivemos sucesso. É um esforço contínuo. Mas o que se passa no Reino Unido é que uma pequena parte do espectro político usa a Europa como bode expiatório dos problemas que temos, criando esta divisão na nossa sociedade, que vai levar anos a ultrapassar. Acha que um dia a História dará razão àqueles que, como Os Verdes, defendem a permanência na UE? Sim, absolutamente. Penso que estamos do lado certo da História. De facto, a História já hoje nos está a demonstrar que os Verdes estão há muito no lado certo, em muitas questões. A crise climática por exemplo. Temos andado a falar disso há décadas e finalmente outros partidos do espectro político estão a pegar no tema.

Reino Unido e União Europeia. Da CEE ao Brexit, 47 anos de uma relação complicada