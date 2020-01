​Brexit. E depois do adeus?

Mais de três anos e meio depois de 52% dos britânicos terem votado a favor da saída da União Europeia, o Brexit vai finalmente acontecer, mas nem por isso o assunto está perto de estar resolvido.

Pelo meio o Reino Unido conheceu três primeiros-ministros. David Cameron, que convocou o referendo como parte de um compromisso para voltar a ser eleito, demitiu-se no dia seguinte dizendo que não era o “capitão certo para guiar o país até ao próximo destino”. Seguiu-se Theresa May, que prometeu tornar o Brexit um sucesso e garantiu que “Brexit significa Brexit”. Mesmo hoje, ainda não sabemos o que o Brexit significa mesmo, para lá do óbvio. Também por isso, depois de várias derrotas históricas e dois adiamentos do Brexit, em maio de 2019 chegou a vez de ser Theresa May a demitir-se. Boris Johnson entrou em cena e prometeu concretizar o Brexit até 31 de outubro, dizendo mesmo que “preferia morrer numa valeta” a adiar o Brexit uma vez mais. Só que os Conservadores perderam a maioria e o Brexit foi mesmo adiado até 31 de janeiro. Nas segundas eleições desde o referendo, uma vitória com maioria absoluta para Boris Johnson e os Conservadores tornou o Brexit inevitável e afastou a ideia de um segundo referendo, defendida por todos os outros partidos e até por alguns conservadores, num movimento que chegou a levar perto de um milhão de pessoas às ruas de Londres. Durante esse período o Parlamento foi a imagem de um país dividido, tão dividido como em 2016, o ano do referendo quando 52% dos votantes determinaram a saída da União Europeia.

A UE e os imigrantes foram o "bode expiatório" Eunice Goes, professora de política na Universidade de Richmond em Londres, explica à Renascença como é que o Reino Unido, onde o euroceticismo esteve presente ainda antes de se juntar à Comunidade Económica Europeia chegou a este ponto: “é o resultado dos efeitos de desindustrialização dos anos 80 e 90, da intensificação da globalização, que levou a uma revolução muito grande a forma como vivem as populações no Nordeste de Inglaterra, nas ‘Midlands’, no País de Gales e na Escócia também, que viram as fábricas a fechar e não houve nenhum outro sector económico que aparecesse. São populações que se sentem muito abandonadas pela classe política.” “Chegando a 2008, com a grande crise financeira, essa foi mais uma década perdida em termos de rendimentos. Os rendimentos da população baixaram brutalmente e ainda não recuperaram para o nível de 2008”, sublinha a especialista em política britânica.. Para Eunice Goes, estas são as causas que "levam a que os eleitores estejam tão descontentes e, de certa maneira, a União Europeia foi o bode expiatório. A União Europeia, e os imigrantes provenientes da União Europeia. Houve uma vaga muito grande de imigrantes europeus entre 2005 e 2012, primeiro os imigrantes da Europa de Leste e Central, e a seguir os da Europa do Sul.” “Numa altura de cortes nos serviços públicos, com bibliotecas a fechar, com pouco dinheiro para as escolas e para o Serviço Nacional de Saúde, os imigrantes foram o alvo - essa foi a resposta fácil. Sair da União Europeia foi um pontapé que se envia aos políticos há espera de uma resposta, que até agora não chegou. “ O dia da saída chegou, mas há muito para resolver 31 de janeiro é um dia cheio de simbolismo. Muitos deixarão pela primeira vez de ser cidadãos da União Europeia e é a primeira vez que um país deixa a UE. Mas do ponto de vista prático, para já, pouco muda. O Reino Unido continua no mercado único, na união aduaneira e a pagar a sua parte do orçamento europeu. As maiores mudanças chegarão a 1 de janeiro de 2021, isto porque o período de transição dura até ao final de 2020. Só que este período parece ser manifestamente curto: são 11 meses para negociar um novo acordo comercial, mas também para acertar questões de segurança, protocolos a regulação de novos de medicamentos ou mesmo a importante questão do acesso às águas britânicas para pescas europeias, que pode ser usada como moeda de troca nestas negociações. Uma espécie de missão impossível, como frisou a Comissão Europeia, só que Boris Johnson garante que não quer mais adiamentos e o acordo de saída aprovado pelo Parlamento Britânico incluiu uma adenda que rejeita qualquer extensão do período de transição. O problema é que o Japão e o Canadá, por exemplo, demoraram cerca de 7 anos a negociar um acordo semelhante com a União Europeia e, em paralelo, o Reino Unido vai começar também negociações comerciais com os Estados Unidos e a China.

Por tudo isto, aquele que era o desfecho mais temido - um “hard” Brexit, a saída da União Europeia sem acordo - não está ainda totalmente afastado. Caso não seja possível concluir os as negociações a tempo, a possibilidade de acabar o período de transição sem acordo pode levar a uma recessão económica, ao caos nas fronteiras, à falta de produtos médicos e alimentares e à subida dos preços. A tudo isto, juntam-se problemas internos. A Irlanda do Norte não está satisfeita com a proposta de uma fronteira alfandegária que a separe do restante Reino Unido e na Escócia, que votou pela permanência na União Europeia, a primeira Ministra Nicola Sturgeon não vai deixar morrer a ideia de um novo referendo pela independência do Reino Unido. Para já, no Parlamento Escocês a bandeira da União Europeia vai continuar a voar alto, um ato de rebeldia contra Londres. “Business as usual” Depois de anos de fervor mediático e de debate, a confirmação de uma data para a saída do Reino Unido da União Europeia levou a que o Brexit saísse do debate público e político no dia a dia. Por um lado, pelo cansaço e desilusão perante a demora do processo, por outro porque não há para já muita informação concreta sobre o que está do outro lado. Também por isso não são esperados grandes eventos para assinalar a data. No dia a dia é “business as usual”. A vida continua, perante uma incerteza que terá de esperar 11 meses para ser esclarecida. Em Stockwell, no sul de Londres, a presença da comunidade portuguesa faz-se sentir. Basta olhar para os toldos cá fora. "Estrela", "Lisboa", "Grelha d’Ouro". Lá dentro, num desses cafés, alguns dos trabalhadores, confrontados com o interesse dos meios de comunicação portugueses, conversavam sobre o Brexit e o seu estatuto no Reino Unido para lá da saída da União Europeia. As garantias dadas até agora parecem ser suficientes. Mas se para já nada muda, a incerteza sobre o que esperar para lá de 2020 deixa os donos de alguns negócios apreensivos. Michael Costa nasceu em Londres há 27 anos e gere o Restaurante "Estrela", aberto pelos pais. Para Michael, neste momento “tudo parece estar na mesma”, mas admite que a possibilidade se houver um mau acordo comercial no final do período de transição pode ser prejudicial, porque “pode ficar mais caro importar produtos, os preços vão subir e as pessoas vão ter de pagar mais”

Logo ao lado, no "Three Lions", António Gomes da Fonseca é um dos donos e chegou ao Reino unido em 1987, numa altura em que não havia ainda liberdade de movimento de pessoas e bens e que, por isso, ainda teve de ir pedindo vistos para poder viver e trabalhar no Reino Unido.

Nessa altura, diz “havia mais qualidade de vida e se ganhava mais dinheiro”, mas admite que o negócio melhorou com o mercado único. Para já não está mais preocupado, mas diz que, se não houver um acordo comercial no final deste ano, “as coisas podem ficar complicadas porque os preços vão ter de subir, para acompanhar a subida dos custos de importação”. Ainda assim, diz que se pode tratar de “uma oportunidade, mas é preciso esperar”.