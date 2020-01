Velázquez: "FC Porto já se esqueceu da Taça da Liga"

O treinador Julio Velázquez não acredita que o Vitória de Setúbal encontre no sábado uma equipa do FC Porto fragilizada, na partida da 19.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Em conferência de imprensa realizada no Estádio do Bonfim, Julio Velázquez recusou a ideia de um oponente fragilizado, depois da derrota do passado sábado, na final da Taça da Liga, frente ao Sporting de Braga, por 1-0.

"Acho que uma equipa com a qualidade e grandeza do FC Porto já se esqueceu da Taça da Liga. A prova disso é que no jogo a seguir, contra o Gil Vicente, ganhou [2-1]. Sabemos que temos pela frente uma grandíssima equipa, com muita qualidade e capacidade", vincou.

O técnico do conjunto setubalense considerou que seria um erro pensar que os dragões vão apresentar-se instáveis no Bonfim, estádio onde o Vitória de Setúbal vai procurar surpreender o oponente.

"Acredito que vamos apanhar um FC Porto na máxima força. Falamos de uma grande equipa a nível nacional e europeu, têm muita qualidade e muitas possibilidades a nível de plantel e dinâmica do jogo. Sabemos que temos um jogo muito difícil, mas encaramo-lo com a vontade de fazer tudo para conseguir os três pontos", assegurou.

Em relação ao jogo que a sua equipa terá de fazer para, depois dos êxitos sobre o Belenenses SAD e o Tondela, somar uma inédita terceira vitória na presente época, Julio Velázquez salientou a importância da "organização".

"Temos de nos organizar e olhar para todos os detalhes ao máximo. É muito importante estarmos focados a 100%. Num jogo assim, um detalhe pode decidir o jogo, para um lado ou para o outro. A nível emocional e estratégico estamos muito bem. A 100% temos condições de fazer um bom jogo e somar os três pontos, sabendo que temos pela frente uma equipa com muita qualidade", reafirmou.

Apesar da boa época que o Vitória de Setúbal está a realizar, o treinador espanhol é cauteloso na hora de apontar a possibilidade de redefinir objetivos. "Estamos a fazer uma época muito boa no plano qualitativo e quantitativo, mas temos de ser muito realistas. Temos um dos orçamentos mais baixos da Liga e seria um erro muito grande falar de outras coisas quando ainda não conseguimos o objetivo da época. Temos os pés no chão. Somos realistas e também muito ambiciosos", vincou.

Após cumprir um jogo de castigo, o médio José Semedo volta a ser opção para o treinador Julio Velázquez, que continua sem poder contar com os contributos dos avançados Alex Freitas e Berto, ambos a cargo do departamento médico. O Vitória de Setúbal, que ocupa a oitava posição na I Liga, com 25 pontos, e o FC Porto, segundo, com 44, defrontam-se no sábado, às 18h00, no Estádio do Bonfim, em Setúbal, com relato e acompanhamento na Renascença.