Tapsoba rende 4,5 milhões de euros ao Leixões

A transferência de Tapsoba do Vitória de Guimarães para o Bayer Leverkusen renderá 4,5 milhões de euros ao Leixões, segundo apurou Bola Branca.

Tapsoba chegou a Portugal em 2016, proveniente do Ouagandougou, do Burquina Faso, para representar a equipa de juniores de Leixões. Apenas meia temporada depois, em janeiro de 2018, trocou o clube de Matosinhos pelo Vitória de Guimarães, sendo que o Leixões ficou com 25% do passe.

O Vitória de Guimarães anunciou que o acordo com o Leverkusen foi fechado por 18 milhões de euros, que corresponde a uma verba de 4,5 milhões para o Leixões. Acrescem ainda sete milhões de euros por objetivos, aos quais o Leixões terá também direito a 25% do valor correspondente, caso sejam cumpridos.

Tapsoba, de 20 anos, fez duas temporadas e meia no Vitória de Guimarães, mas só se estreou pela formação principal esta época, com oito golos apontados em 32 jogos oficiais, números que convenceram o Bayer Leverkusen.

O Leixões recebe um valor histórico, depois de ter batido o seu recorde de transferências na quinta-feira, com a transferência de Onana dos sub-23 para o Lille a troco de uma verba a rondar os dois milhões de euros.