Tapsoba dá nome à maior transferência da história do Vitória de Guimarães

O Vitória de Guimarães vai encaixar cerca de 20 milhões de euros com a venda de Tapsoba para o Bayer Leverkusen. Será a maior transferência da história do clube minhoto, superando o negócio feito com o Manchester United por Bebé (nove milhões de euros).

O central goleador, de 20 anos, renovou, recentemente, o contrato com o clube e tem cláusula de rescisão fixada em 50 milhões de euros. Internacional pelo Burquina Faso, Tapsoba chegou a Portugal em 2017 para os juniores do Leixões. Destacou-se e em janeiro de 2018 rumou aos juniores do Vitória.

A época passada foi um dos grandes destaques da equipa B. Marcou sete golos na II Liga. A equipa desceu ao Campeonato de Portugal, mas Tapsoba foi promovido ao plantel principal e é indiscutível no 11 de Ivo Vieira.

O central tem oito golos marcados, em 32 jogos. Também deu nas vistas na Liga Europa e despertou interesse do Bayer Leverkusen, equipa alemã que vai defrontar o FC Porto, nos 16 avos de final da Liga Europa.