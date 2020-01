Dia de pregões de mercado

O mercado de transferências de janeiro fecha à meia-noite, mas o dia promete ser mais longo do que as horas que o completam. As primeiras páginas dos três jornais desportivos estão preenchidas de notas do mercado.

Dyego Sousa é o ator principal. "É reforço", garante "A Bola". "Para hoje", assegura o "Record". O ponta de lança chega ao Benfica, por empréstimo do Shenzhen da China. O antigo ponta de lança do Braga, internacional português, é o sucessor de Raúl de Tomás.

"O Jogo" centra atenção nos negócios de Braga e Vitória de Guimarães: "Jackpot no Minho". Trincão vai para o Barcelona, por 31 milhões de euros; Tapsoba sai para o Bayer Leverkusen, por 20 milhões.

O Sporting faz um esforço final para contratar Taremi ao Rio Ave e Zé Luís está de volta para ser reforço do FC Porto. Aboubakar pode ser transferido.