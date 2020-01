Abel Ruiz e Vítor Gabriel reforçam o Sporting de Braga

O Sporting de Braga terá dois novos reforços no último dia de transferências, Abel Ruiz e Vítor Gabriel, já inscritos na Liga de Clubes.

Abel Ruiz fica cedido ao Braga até ao fim da época, com uma cláusula de compra obrigatória fixada nos oito milhões de euros, "a liquidar por um período de cinco anos".

O avançado assinará, no fim da época, contrato de quatro temporadas, até 2025, com uma cláusula de 45 milhões de euros, sendo que o Barcelona reserva uma cláusula de recompra. Abel será o camisola 9 do Braga.

Já Vítor Gabriel é também cedido aos minhotos pelo Flamengo, onde chegou a representar a equipa principal na última temporada. A cedência é válida por uma temporada e meia, prevendo opção de compra.