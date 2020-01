Cédric Soares troca Southampton pelo Arsenal

O Arsenal anunciou a contratação do lateral-direito português Cédric Soares, por empréstimo até ao fim da época.

O internacional luso termina contrato no fim da temporada com o Southampton e cumprirá os últimos meses por empréstimo nos "gunners".

Cédric trocou o Sporting pelo Southampton em 2015. No total, fez três golos em 138 jogos disputados pelo clube inglês, tendo ainda estado cedido ao Inter de Milão na última temporada

O diretor-técnico do Arsenal, Edu, deixou elogios à contratação de Cédric: "Tem muita experiência na Premier League e a nível internacional. É uma forte adição à nossa defesa. Sei que vai dar tudo o que tem e estamos entusiasmados por tê-lo no fim da temporada".