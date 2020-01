Bruno Fernandes convocado por Solskjaer para o jogo contra o Wolverhampton

Manchester United anunciou a contratação do intern(...)

Ole Gunnar Solskjaer confirma que Bruno Fernandes vai estar entre os convocados para o jogo deste fim-de-semana contra o Wolverhampton.

O internacional português assinou contrato com os "red devils" na quinta-feira e integrará o treino pela primeira vez esta sexta-feira. No entanto, Solskjaer já conta com Bruno Fernandes.

"Está fisicamente pronto. Vai estar envolvido, vai fazer parte da equipa. Vamos treinar hoje, têm sido dias movimentados para ele, a filha fez três anos ontem também. Não sei quanto vai estar envolvido, mas está convocado", confirmou.

Solskjaer reforçou os elogios ao ex-Sporting e recorda que o médio não baixou o nível das exibições, apesar de ter sido associado a diversos clubes na Europa.



"O Sporting queria ficar com ele, mas estamos satisfeitos por conseguir finalmente fechar. Já o observamos há anos, tem crescido muito, está mais maduro. É um grande líder, mesmo com a especulação, quase todos os clubes da Europa estiveram associados a ele, mas sempre manteve o nível no Sporting", explica.

Bruno Fernandes, que custou 55 milhões de euros ao Manchester United, pode estrear-se na Premier League já amanhã, sábado, em Old Trafford, contra o Wolverhampton.