Barcelona anuncia Trincão com cláusula de rescisão de 500 milhões de euros

O Barcelona anunciou a contratação de Francisco Trincão ao Sporting de Braga por 31 milhões de euros.

O jovem avançado de 20 anos assina um contrato de cinco temporadas com o Barcelona, até ao fim da época 2024/25 e fica blindado por uma cláusula de rescisão de 500 milhões de euros. Trincão completará o resto da temporada no Sporting de Braga.



Trincão torna-se o jogador mais caro da história do Sporting de Braga, superando os 17 milhões que a Lazio pagou por Pedro Neto em 2017.

Aos 20 anos, Trincão representa a equipa principal desde a última temporada, em que fez oito partidas. Esta temporada, leva três golos apontados em 22 jogos disputados e conquistou recentemente a Taça da Liga, com Rúben Amorim no cargo.

Trincão foi o melhor marcador do Campeonato da Europa de sub-19, que Portugal venceu, em 2018, a par com Jota, do Benfica, ambos com cinco golos apontados.