​A UE sem os britânicos

A história europeia tem as suas ironias. Portugal entrou na integração europeia muito por causa do Reino Unido, cujo mercado era há 60 anos essencial para as exportações portuguesas. O país entrou na EFTA, apesar de não ter, então, um regime democrático e de manter colónias.



A EFTA, a “pequena zona de trocas livres”, foi promovida pelos britânicos, depois de verem frustradas as suas propostas de criar na Europa ocidental uma grande zona de comércio livre. Só que os países que haviam fundado a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço decidiram avançar para uma mais profunda integração, criando em 1957 a Comissão Económica Europeia (CEE), também chamada, na altura, Mercado Comum.

Os britânicos não queriam esta integração, que tinha um forte conteúdo político; e julgaram que a CEE não iria avante. Enganaram-se: a CEE foi um grande sucesso económico. Por isso logo em 1961 Londres estava a pedir a adesão à CEE. O presidente francês, De Gaulle, vetou essa adesão duas vezes. Só com o general de Gaulle fora do poder e tendo ele já falecido lograram os britânicos entrar na CEE, em 1973.

Mas os britânicos nunca estiveram de alma e coração na CEE, depois UE. Por exemplo, não aderiram à moeda única nem ao plano Schengen (livre circulação de pessoas, sem controles fronteiriços). E a “questão europeia” dividiu profundamente o partido conservador.

Ora o Reino Unido faz falta à UE – e não apenas na área da defesa. Por isso é desejável que entre as duas partes se negoceie um bom acordo para regular as futuras relações entre elas. O limite, imposto por Boris Johnson, de concluir as negociações até ao fim deste ano é irrealista e preocupante.

O mais antigo aliado de Portugal é a Grã-Bretanha. E foram os ingleses quem evitou o domínio de Napoleão no nosso país e preveniu eventuais invasões espanholas. Como país voltado para o mar, Portugal aposta numa saudável relação atlântica. Por isso é do nosso interesse que haja um bom relacionamento futuro entre a UE e o Reino Unido – ainda que este venha a ficar menos “unido”, com a possível saída da Escócia e da Irlanda do Norte.