Preço dos combustivéis desce na próxima semana

Os combustíveis vão descer na segunda-feira, pela terceira semana consecutiva, e de modo mais expressivo do que o habitual.

De acordo com o "Jornal de Negócios", há margem para o gasóleo baixar quatro cêntimos e a gasolina dois cêntimos.

Esta queda mais acentuada na próxima semana acompanha as quedas robustas do preço do petróleo, devido à ameaça de propagação do coronavírus.

Esta semana, o preço do petróleo Brent, negociado em Londres e que serve de referência para Portugal, desvalorizou 3,71% para os 58,44 dólares por barril.