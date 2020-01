Samaris sai dos convocados do Benfica

A exclusão de Samaris é a única alteração promovida por Bruno Lage na lista de convocados do Benfica para o jogo com o Belenenses SAD, em comparação com a jornada anterior.

Isto significa que Florentino Luís continua a não ser opção para o treinador, que tem o plantel na máxima força.

O líder da I Liga recebe o Belenenses SAD, esta tarde, a partir das 19h00, em jogo a contar para a 19.ª jornada. Partida com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.

Lista de convocados

Guarda-redes: Ivan Zlobin e Vlachodimos;



Defesas: Jardel, Ferro, André Almeida, Rúben Dias, Tomás Tavares e Grimaldo;

Médios: Chiquinho, Julian Weigl, Pizzi, Gabriel e Taarabt;

Avançados: Cervi, Vinícius, Seferovic, Rafa e Jota.