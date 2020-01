Dyego Sousa revela que "Benfica sempre quis" a sua contratação

Dyego Sousa revela que o Benfica tenta a sua contratação desde que jogava no Marítimo. O novo reforço das águias prestou as primeiras declarações, à "BTV".

"Tem um grande significado, é uma emoção enorme jogar num clube que tem uma dimensão enorme. Só estando cá dentro se tem noção da grandeza do Benfica. O Benfica sempre quis, esse interesse em mim já vem desde que eu estava no Marítimo e, graças a Deus, agora posso realizar este sonho. Saí de Portugal, agora volto para o maior clube do país e espero conseguir agarrar esta oportunidade", disse.,

O avançado de 30 anos perdeu espaço na seleção nacional depois que trocou o campeonato português pela China. De regresso a Portugal, Dyego quer voltar a entrar nas opções de Fernando Santos.

"É um objetivo. Já lá estive e agora espero poder estar em destaque no Benfica para voltar, mas as coisas acontecerão naturalmente", remata.