Dyego Sousa reforça ambições do Benfica na Liga Europa

Vítor Paneira, treinador, acredita que a contratação de Dyego Sousa por parte do Benfica reforça as aspirações do clube na Liga Europa, uma prova em que o Benfica estará a apostar através de investimentos no plantel.

"Começo a acreditar que estas contratações não são só para atacar o campeonato, que é importante não esquecer e que está com uma vantagem confortável, mas também na Liga Europa. Acho que estão a montar uma equipa que quer atacar a Liga Europa", disse, em Bola Branca.

O técnico e atual comentador desportivo treinou Dyego Sousa no Tondela e deixa elogios ao avançado que acredita que pode encaixar no sistema de Bruno Lage.

"Tem 30 anos, é experiente e uma grande aposta. O Benfica tem ido ao mercado de forma inteligente. Neste sistema, ele pode ser o segundo avançado, joga muito bem no apoio em momentos recuados. É um jogador tecnicamente evoluído, com decisão inteligente e que define muito bem. É forte no um para um, mas também pode jogar fixo na frente ao lado do Vinícius, ou no apoio. Vai trazer qualidade, isso não duvido", diz.

Vítor Paneira explica que já no Tondela, em 2012/13, Dyego Sousa mostrava o potencial que revela atualmente, apesar de ter superado as expetativas para a sua carreira.

"É a sequência da carreira. Fomos buscá-lo ao Leixões para o Tondela e fez 30 jogos. Fazia toda a diferença, com qualidade a cima da média. Foi crescendo, foi a Portimão, voltou a Braga e fez épocas incríveis e foi à seleção. Perspetivava um grande futuro. Se achava que iria chegar ao Benfic, tinha algumas dúvidas, mas chega por mérito e com condições de jogar", termina.