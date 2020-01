Bruno Lage explica contratação de Dyego Sousa

O treinador do Benfica esclareceu a contratação do avançado Dyego Sousa no último dia de mercado de transferências.

Segundo Bruno Lage, os encarnados sentiram que necessitavam “de um jogador em função da saída do RDT”.

O técnico garante que houve “várias oportunidades de mercado” mas que escolheram “aquela que achámos ser a melhor, por conhecer o campeonato, muitos dos colegas e poder ter uma adaptação fácil”.

Lage lembra que “é um jogador que o Benfica tem acompanhado há várias épocas” e que pode dar “muitas soluções”.

“É um finalizador nato e tínhamos a preocupação de ter três pontas de lança”, acrescenta.

Dyego Sousa, internacional português de 30 anos, vai lutar por um lugar no Benfica com Vinícius e Seferovic.