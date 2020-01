Nome de Greta Thunberg vai ser marca para travar uso comercial

A frase "Skolstrejk for klimatet" [“Greve escolar pelo clima”, em Sueco] escrita no cartaz que Greta leva para ações de protesto, também será registada.

“O meu nome e o #FridaysForFuture estão constantemente a serem utilizados para fins comerciais sem qualquer consentimento. Acontece, por exemplo, com marketing, venda de produtos e com pessoas que usam o meu nome e o do movimento para angariação de dinheiro”, lamenta a jovem ativista.

No verão de 2018, após uma onda de calor ter afetado a Suécia, Greta Thunberg, na altura com 15 anos, começou a protestar em frente ao Parlamento sueco, com o seu cartaz "Skolstrejk for klimatet". Nesse ano letivo, passou a fazer greve à escola às sextas-feiras, um protesto que depressa foi adotado por outros jovens no ensino básico e secundário, incluindo em Portugal.

O movimento de Greta pede aos Governos que façam mais pelo clima e que apliquem leis que restrinjam as emissões de CO2.