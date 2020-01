David Carreira confirmado no Rock in Rio

David Carreira vai abrir o Palco Mundo do Rock in Rio no primeiro dia do festival, o dia 20 de junho.

O cantor promete surpreender o público com um espetáculo especialmente desenhado para a Cidade do Rock, refere o comunicado enviado à Renascença, que é a rádio oficial do Rock in Rio.

David Carreira, de 28 anos, sobe ao palco no mesmo dia em que atuam Camila Cabello, Black Eyed Peas e Ivete Sangalo.

O cantor português tem construído uma carreira de sucesso. Conta já com mais de 700 mil seguidores no Instagram e, no ano passado, tornou-se no mais jovem artista nacional a esgotar uma das maiores salas de espetáculo do país, num concerto 360º.

Nomes confirmados no Palco Mundo

A 9.ª edição do Rock in Rio Lisboa vai decorrer nos dias 20, 21, 27 e 28 de junho, no Parque da Bela Vista. O cartaz começa a compor-se. Para o Palco Mundo estão confirmados os seguintes artistas:

Dia 20: David Carreira, The Black Eyed Peas, Camila Cabello, Ivete Sangalo

Dia 21: Foo Fighters, The National e Liam Gallagher

Dia 28: Post Malone e Anitta