Vietto está de volta no Sporting

Luciano Vietto está de volta aos treinos, em Alcochete, sem limitações e volta a ser opção para Jorge Silas, no Sporting. O avançado argentino falhou as últimas três partidas do Sporting, com Benfica, Braga, para a Taça da Liga, e Marítimo.

Tem hipótese de reaver a titularidade no domingo, na Pedreira, no reencontro do Sporting com o Braga. Para esse jogo, o primeiro após a saída de Bruno Fernandes para o Manchester United, o Sporting não conta com Renan e Luiz Phellype. O guarda-redes treinou sob vigilância médica. O ponta de lança recupera de operação e não volta a jogar esta temporada.

O Braga-Sporting, a contar para a 19.ª jornada da I Liga, está agendado para as 17h30 de domingo. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.