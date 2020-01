Carlos Brito sobre Nélson Oliveira: "Transferência para o Sporting parece-me pouco viável"

João Aragão, agente do ponta-de-lança do Sporting,(...)

Carlos Brito desconfia de uma possível mudança de Nélson Oliveira para o Sporting nesta fase da temporada, tendo indicado, em declarações a Bola Branca, que o avançado se "sente bem" no AEK e que as atuais circunstâncias tornam muito difícil uma mudança para Alvalade. Para o treinador, de 56 anos, o internacional português seria "uma boa opção" para os leões, mas o clube de Atenas parece rejeitar qualquer cenário de empréstimo.

"Um jogador quando se está a sentir bem no clube onde está, onde está a marcar golos, decidir ir para outro clube a meio da temporada, ainda por cima para um clube com a grandeza do Sporting, não me parece que seja muito viável. Para o Sporting seria uma boa opção se o conseguir, mas, em função das notícias, o AEK não o quer emprestar, só admite vender, o que complica a transferência", observa Carlos Brito, que orientou o avançado durante a segunda metade da época 2009/2010, quando ambos coincidiram no Rio Ave.

No entender do ex-treinador dos vila-condenses, Nélson Oliveira constituiria um "acréscimo" de qualidade para o plantel do Sporting, que procura nos derradeiros dias da janela de transferências de janeiro mais um ponta de lança para colmatar o espaço deixado vago pela gravidade da lesão de Luiz Phellype.

"É um jogador tecnicamente muito bom e é um bom finalizador. Teve alguns períodos na carreira com altos e baixos, mas o futebol é o momento, para o bem e para o mal. Parece-me que, se vier, vem acrescentar, independentemente da lesão do Luiz Phellype, porque, mesmo com ele disponível, o Sporting precisaria de mais um ponta de lança. Agora, sem o Luiz Phellype, será muito mais premente o Sporting contratar alguém. Se vai ser o Nelson Oliveira ou não, isso já é outra questão, apesar de ser uma boa aquisição", reforça.



Nélson Oliveira foi formado nas escolas do Benfica, facto que, na opinião de Carlos Brito, só beliscaria os sportinguistas que permitem que "a emoção fale mais alto que a razão", uma vez que não seria isso que iria "interferir na possível aquisição" do jogador.

Taremi também é alvo difícil

Outro dos alvos referenciados na imprensa para o ataque dos leões tem sido o nome de Taremi, avançado iraniano que milita no Rio Ave e que leva já nove golos apontados em 21 jogos na presente temporada. Para o ex-treinador dos vila-condenses, que conta ainda com passagens por clubes como o Estrela da Amadora, o Boavista, o Nacional e o Leixões, Taremi é um desejo "difícil" para o Sporting, atendendo ao seu possível custo no momento.

"Em função do que o Sporting pode pagar, não creio muito que o Rio Ave vá abrir mão de um excelente ponta de lança e ainda por cima a meio da temporada, quando o Rio Ave está muito bem e a tentar colocar-se numa posição europeia", justifica.



Carlos Brito encontra-se sem clube desde 2016, altura em que abandonou o comando do Freamunde.