Bispos mantêm posições sobre eutanásia e não comentam hipótese de referendo

O porta-voz da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), padre Manuel Brabosa, disse esta quinta-feira à Renascença que "a Conferência Episcopal, em conjunto com as outras instituções religiosas e com a sociedade, continua a reafirmar a sua oposição à eutanásia".

Os bispos "incentivam todas as formas de defesa da vida" junto dos cidadãos e instituições, sublinhou o porta-voz da CEP.

Lembrando que a questão da eutanásia tem sido alvo de discussão contínua na CEP , Manuel Barbosa disse que o tema não deixará, assim, de estar na agenda da próxima reunião do Conselho Permanente, que irá decorrer em meados de Fevereiro.

Por agora, a CEP não se pronuncia sobre a eventual realização de um referendo.