"As crianças são esperança". O livro do Papa para os mais pequenos

Chega às livrarias italianas um livro do Papa Francisco dirigido a crianças com frases e desenhos que as incentivam a partilhar e a ser tolerantes. Resulta de uma recolha, em diversos momentos, feita pelo padre Antonio Spadaro, diretor da revista da Sociedade de Jesus.

“I bambini sono speranza” (As crianças são esperança) é o título da obra assinado pelo Papa, no qual se dirige aos mais pequenos com frases como “seja feliz quando estiveres com os outros”; “brinca com os outros como fossem uma equipa e procura o bem de todos”; “tu e eu podemos fazer da Terra um lugar mais bonito”; ou “a melhor maneira de vencer um conflito é não o iniciar”.

Cada frase é acompanhada pelas criações do ilustrador infantil Sheree Boyd, colaborador de jornais como o “New York Times” e a revista “American Baby”.

“Neste livro, Francisco fala para as crianças que se sintonizam com o seu olhar direto, de maneira simples e direta, e as convida a serem generosas, sem medo de chorar, fazer o bem na vida, mas também sorrir, formar sempre uma equipa, a alegrar-se e dar liberdade à alegria. E, por que não, até dançar “, explica a editora Salani.

A editora define-o como “um livrinho especial com uma mensagem universal para tornar o mundo um lugar melhor”.