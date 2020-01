Zé Luís mais perto da recuperação no FC Porto

Zé Luís já esteve no relvado do Olival, esta quinta-feira, integrado no treino do FC Porto, ainda que de forma condicionada. O ponta de lança não joga desde 19 de dezembro e há, agora, expectativa para saber se poderá ser opção para o jogo de sábado com o Vitória de Setúbal.

Sérgio Conceição continua sem contar com Pepe, Danilo, Nakajima e Aboubakar, entregues ao departamento médico.

Depois de não ter feito a conferência de imprensa de lançamento do jogo com o Gil Vicente, o treinador estará, na sexta-feira, no auditório do Olival para fazer a antevisão do desafio com os sadinos. O jogo, no Bonfim, conta para a 19.ª jornada da I Liga. Está marcado para as 18h00, com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.