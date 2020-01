​Partidos repudiam declaração de Ventura sobre Joacine, mas não avançam com qualquer voto

Todos os partidos com assento na conferência de líderes parlamentares reprovaram e repudiaram a mensagem de André Ventura, líder do Chega, sobre a deputada Joacine Katar Moreira, do Livre, mas para já nenhum vai avançar com qualquer voto de condenação no plenário do Parlamento.

O assunto foi discutido esta quinta-feira na conferência de líderes, dois dias depois de André Ventura ter sugerido que a deputada do Livre, portuguesa de ascendência cabo-verdiana, fosse “devolvida ao seu país de origem”.

A mensagem do deputado na rede social Facebook motivou, de imediato, declarações de reprovação de vários partidos, bem como da ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, e do presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues.

O Bloco de Esquerda, através de uma publicação do líder parlamentar, Pedro Filipe Soares, anunciou que ia pedir a condenação do Parlamento às declarações de Ventura.

Esta quinta-feira, de acordo com o que a Renascença apurou, o assunto foi discutido na conferência de líderes, onde houve um repúdio unânime dos partidos que têm lugar naquela reunião – PS, PSD, BE, PCP, CDS, PAN e PEV. Contudo, ficou acordado que os partidos não vão avançar com qualquer voto em plenário.