​Marcelo recusa comentar palavras de Ventura, mas desaconselha "escaladas"

O Presidente da República recusa comentar em concreto as palavras do deputado do Chega, André Ventura, que propôs que a deputada do Livre, Joacine Katar Moreira, "seja devolvida ao seu país de origem".



"Trata-se, no caso de deputados, de titulares de órgãos de soberania. Portanto, em homenagem à separação de poderes, o Presidente da República não se pronuncia", justificou, em resposta aos jornalistas, no final de uma visita à fábrica de cerâmica Viúva Lamego, no concelho de Sintra.

No entanto, a propósito de outro assunto, Marcelo Rebelo de Sousa falou depois, em geral, sobre a forma de "enfrentar situações que possam ser de agressividade, de dramatização, de radicalismo nas palavras ou nos gestos", considerando que a solução "não é subir a parada, empolar, fazer escaladas - isso só tem efeitos contraproducentes".

"Desde o início mandato eu segui o caminho que considerava adequado: descrispar, e não crispar; onde há crispação, encontrar formas de solução, tranquilas e discretas, e encontrar formas de diálogo e de entendimento entre as pessoas. Eu acho que o radicalismo fomenta o radicalismo, a agressividade fomenta a agressividade", declarou.