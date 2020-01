Rui Pinto no Twitter: “Há ainda muita coisa que os portugueses merecem saber”

Juíz Vermelho

30 jan, 2020 Catedral da Luz 11:03

O que muitos dos teus amigos, com a Ana Gomes à cabeça, querem, é que te deem um estatuto que não corresponde ao que és, e poderes, que nem a Polícia de investigação tem. Descobriste ilegalidades e em vez de as reportares às autoridades, quiseste chantagear as instituições cujos servidores invadiste e nuns casos passaste a informação a rivais que as divulgaram depois de as alterarem para parecerem uma coisa que não eram, ou divulgaste-as tu mesmo depois de as retirares do contexto. Denunciante? Qual quê. Um Hacker provavelmente pago para fazer o que fêz, mais nada.