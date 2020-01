Morreu o jornalista António Pina, correspondente na África do Sul

O jornalista António Pina, correspondente na África do Sul de órgãos de comunicação social como a agência Lusa, a SIC e a TSF, morreu nesta quinta-feira em Joanesburgo, disse fonte próxima da família.

António Pina, 63 anos, nascido na Beira, em Moçambique, vivia na África do Sul desde 1990.

A partir da África do Sul, foi correspondente de vários órgãos de comunicação social. Em Portugal, tinha trabalhado no “Correio da Manhã” e no jornal “O Tempo”.

Atualmente, António Pina trabalhava no canal de TV Supersport.

O jornalista, que deixa um filho, encontrava-se em casa sozinho quando morreu, não sendo ainda conhecidas as razões da sua morte nem a data das cerimónias fúnebres, que decorrerão em Joanesburgo.