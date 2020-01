Vento derruba muro de Trump na fronteira com o México

Uma parte do muro construído pelos Estados Unidos na fronteira com o México, para impedir a entrada de migrantes, foi derrubada pelo vento.



A barreira dupla, com vários metros de altura, caiu para o lado mexicano, na zona de Mexicali, estado da Baixa Califórnia.

Aterrou em cima de árvores e ninguém ficou ferido em resultado do incidente.

A barreira tinha sido erguida recentemente, mas o betão das fundações ainda estava fresco e não conseguiu resistir à força do vento, explicou à imprensa norte-americana uma fonte da agência de Proteção de Fronteiras.

“Felizmente, as autoridades mexicanas responderam rapidamente e conseguiram desviar o trânsito para outra rua”, adiantou a mesma fonte.

A barreira que o Presidente norte-americano, Donald Trump, mandou construir em alguns pontos sensíveis da fronteira não é de betão sólido. É feita de vigas de aço preenchidas com betão.

Durante uma visita à fronteira em setembro do ano passado, Trump disse que muro era “virtualmente impenetrável”.

O Presidente norte-americano planeia desviar mais 7,2 mil milhões de dólares do orçamento do Pentágono para a construção do muro com o México, noticiou este mês o jornal “Washington Post”.

Estes fundos permitiriam ao Executivo completar cerca de 1.400 quilómetros de muro ao longo da fronteira que separa os Estados Unidos e o México, indicou o jornal, que teve acesso a documentos internos do Departamento de Defesa.

Donald Trump já usou fundos do Pentágono destinados a infraestruturas e ao combate ao tráfico de drogas para construir o muro, uma das promessas que o levou ao poder em 2016 e na qual tem insistido para as eleições presidenciais deste ano.