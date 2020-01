"Maiores poluidores do mundo". "The Guardian" acaba com publicidade a combustíveis fósseis

A publicidade é a principal fonte de financiamento do jornalismo atual. É assim em Portugal, é assim no mundo, é assim no gigante britânico “The Guardian”.

No entanto, numa decisão inédita, o jornal anunciou esta quarta-feira que irá recusar qualquer anúncio relacionado com a altamente poluente indústria – “os maiores poluidores do mundo”, denuncia na sua edição online o “The Guardian” – dos combustíveis fósseis, seja o petróleo ou gás.

A editora-chefe do “The Guardian”, Anna Bateson, e o diretor de publicidade Hamish Nicklin admitem que “a rejeição de alguns anúncios pode tornar a vida [do jornal] um pouco mais difícil no curto prazo”, mas acrescentam que combater o aquecimento global “é o desafio mais importante dos nossos tempos”.

O “The Guardian” já se tinha anteriormente comprometido com o desafio de reduzir para zero, até 2030, a sua pegada carbónica, tendo assumido igualmente uma mudança na sua abordagem ao tema da emergência climática, dando-lhe ainda mais cobertura noticiosa.

Movimentos ambientalistas como a Greenpeace, que num passado recente acusavam a comunicação social de, ao aceitar campanhas publicitárias milionárias (anunciando pequenos investimentos em energias renováveis, por exemplo) deste setor da energia, contribuíam para “disfarçar” as suas atividades poluentes, vieram esta quarta-feira elogiar a medida do “The Guardian”, considerando este “um momento histórico”.

“O ‘The Guardian’ deve ser aplaudido por esta decisão corajosa de acabar com a legitimidade dada às empresas de combustíveis fósseis”, elogiou a Greenpeace.