Índia confirma primeiro caso de infeção pelo coronavírus

O Ministério da Saúde da Índia anunciou o primeiro caso do novo coronavírus (2019-nCoV) no estado de Kerala, no sul do país.

Segundo as autoridades indianas, um aluno que estava a estudar na Universidade de Wuhan, na cidade de Wuhan, a mais atingida pelo surto do vírus, apresentou resultado positivo.

O ministério indiano referiu na nota que o jovem está isolado e a ser vigiado num hospital. Não ficou claro quando regressou.

A China elevou para 170 mortos e mais de 7.700 infetados o balanço de vítimas do novo coronavírus detetado no final do ano em Wuhan, capital da província de Hubei (centro).