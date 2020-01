Coronavírus. EUA confirmam primeiro caso de transmissão do vírus entre humanos

O Centro de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC) dos EUA e as autoridades de saúde do estado norte-americano do Illinois confirmaram esta quinta-feira o primeiro caso de transmissão do coronavírus entre humanos no país.

Os EUA tornam-se assim o quinto país, incluindo a China, onde a infeção está a alastrar-se através do contacto entre pessoas, menos de um mês depois do surto em Wuhan, na China.

Até agora, o coronavírus já provocou pelo menos 171 mortos na China, havendo mais de 8.200 casos de infeção confirmados em várias partes do globo.