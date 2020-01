​Brexit. E depois do adeus?

Seguiu-se Theresa May, que prometeu tornar o Brexit um sucesso e garantiu que “Brexit significa Brexit”. Mesmo hoje, ainda não sabemos o que o Brexit significa mesmo, para lá do óbvio. Também por isso, depois de várias derrotas históricas e dois adiamentos do Brexit, em maio de 2019 chegou a vez de ser Theresa May a demitir-se.

A UE e os imigrantes foram o "bode expiatório"

Eunice Goes, professora de política na Universidade de Richmond em Londres, explica à Renascença como é que o Reino Unido, onde o euroceticismo esteve presente ainda antes de se juntar à Comunidade Económica Europeia chegou a este ponto: “é o resultado dos efeitos de desindustrialização dos anos 80 e 90, da intensificação da globalização, que levou a uma revolução muito grande a forma como vivem as populações no Nordeste de Inglaterra, nas ‘Midlands’, no País de Gales e na Escócia também, que viram as fábricas a fechar e não houve nenhum outro sector económico que aparecesse. São populações que se sentem muito abandonadas pela classe política.”

“Chegando a 2008, com a grande crise financeira, essa foi mais uma década perdida em termos de rendimentos. Os rendimentos da população baixaram brutalmente e ainda não recuperaram para o nível de 2008”, sublinha a especialista em política britânica..

Para Eunice Goes, estas são as causas que "levam a que os eleitores estejam tão descontentes e, de certa maneira, a União Europeia foi o bode expiatório. A União Europeia, e os imigrantes provenientes da União Europeia. Houve uma vaga muito grande de imigrantes europeus entre 2005 e 2012, primeiro os imigrantes da Europa de Leste e Central, e a seguir os da Europa do Sul.”

“Numa altura de cortes nos serviços públicos, com bibliotecas a fechar, com pouco dinheiro para as escolas e para o Serviço Nacional de Saúde, os imigrantes foram o alvo - essa foi a resposta fácil. Sair da União Europeia foi um pontapé que se envia aos políticos há espera de uma resposta, que até agora não chegou. “

O dia da saída chegou, mas há muito para resolver

31 de janeiro é um dia cheio de simbolismo. Muitos deixarão pela primeira vez de ser cidadãos da União Europeia e é a primeira vez que um país deixa a UE. Mas do ponto de vista prático, para já, pouco muda. O Reino Unido continua no mercado único, na união aduaneira e a pagar a sua parte do orçamento europeu.

As maiores mudanças chegarão a 1 de janeiro de 2021, isto porque o período de transição dura até ao final de 2020. Só que este período parece ser manifestamente curto: são 11 meses para negociar um novo acordo comercial, mas também para acertar questões de segurança, protocolos a regulação de novos de medicamentos ou mesmo a importante questão do acesso às aguas britânicas para pescas europeias, que pode ser usada como moeda de troca nestas negociações.

Uma espécie de missão impossível, como frisou a Comissão Europeia, só que Boris Johnson garante que não quer mais adiamentos e o acordo de saída aprovado pelo Parlamento Britânico incluiu uma adenda que rejeita qualquer extensão do período de transição. O problema é que o Japão e o Canadá, por exemplo, demoraram cerca de 7 anos a negociar um acordo semelhante com a União Europeia e, em paralelo, o Reino Unido vai começar também negociações comerciais com os Estados Unidos e a China.

Por tudo isto, aquele que era o desfecho mais temido - um “hard” Brexit, a saída da União Europeia sem acordo - não está ainda totalmente afastado. Caso não seja possível concluir os as negociações a tempo, a possibilidade de acabar o período de transição sem acordo pode levar a uma recessão económica, ao caos nas fronteiras, à falta de produtos médicos e alimentares e à subida dos preços.

A tudo isto, juntam-se problemas internos. A Irlanda do Norte não está satisfeita com a proposta de uma fronteira alfandegária que a separe do restante Reino Unido e na Escócia, que votou pela permanência na União Europeia, a primeira Ministra Nicola Sturgeon não vai deixar morrer a ideia de um novo referendo pela independência do Reino Unido. Para já, no Parlamento Escocês a bandeira da União Europeia vai continuar a voar alto, um ato de rebeldia contra Londres.

“Business as usual”

Depois de anos de fervor mediático e de debate, a confirmação de uma data para a saída do Reino Unido da União Europeia levou a que o Brexit saísse do debate público e político no dia a dia. Por um lado, pelo cansaço e desilusão perante a demora do processo, por outro porque não há para já muita informação concreta sobre o que está do outro lado. Também por isso não são esperados grandes eventos para assinalar a data.

No dia a dia é “business as usual”. A vida continua, perante uma incerteza que terá de esperar 11 meses para ser esclarecida. Em Stockwell, no sul de Londres, a presença da comunidade portuguesa faz-se sentir. Basta olhar para os toldos cá fora. "Estrela", "Lisboa", "Grelha d’Ouro". Lá dentro, num desses cafés, alguns dos trabalhadores, confrontados com o interesse dos meios de comunicação portugueses, conversavam sobre o Brexit e o seu estatuto no Reino Unido para lá da saída da União Europeia.

As garantias dadas até agora parecem ser suficientes. Mas se para já nada muda, a incerteza sobre o que esperar para lá de 2020 deixa os donos de alguns negócios apreensivos. Michael Costa nasceu em Londres há 27 anos e gere o Restaurante "Estrela", aberto pelos pais. Para Michael, neste momento “tudo parece estar na mesma”, mas admite que a possibilidade se houver um mau acordo comercial no final do período de transição pode ser prejudicial, porque “pode ficar mais caro importar produtos, os preços vão subir e as pessoas vão ter de pagar mais”